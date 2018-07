Is dit de nieuwste zomertrend? Draag je bikinitop eens ondersteboven

Met temperaturen die tegen de 30 graden schurken is de zomervakantie goed ingezet. Wie een bezoekje aan het strand plant, wil zonnen in de tuin of een vakantiehuisje heeft met zwembad, kan de nieuwste bikinitrend eens uitproberen. Eén ding kunnen we alvast met zekerheid zeggen: je zal er ondersteboven van zijn.

Erg praktisch lijkt het ons niet, maar vrouwen die mee willen zijn met de jongste Instagramhype dragen hun bikinitop maar beter ondersteboven. Koop een speciaal upside down exemplaar in de betere hipstershop of doe het gewoon met je favoriete bikini: neem de schouderbandjes beet en leg een knoop vlak boven je borsten. Want vreemd genoeg hoef je je bikini helemaal niet ondersteboven te dragen om de upside down-look te creëren.

De ‘techniek’ haalt alle steun van de bikinitop onderuit en lijkt ons daarom niet geschikt om een hele dag mee rond te lopen of om mee in het zwembad te springen. Maar voor een Instagramfoto en om mee te zijn met de hype is het zeker het proberen waard.

