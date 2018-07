We hangen massaal de tricolore buiten, maar “de Belgische vlag is ongrondwettelijk”

De officiële volgorde van de kleuren op de Belgische vlag is zwart-geel-rood, maar volgens de grondwet klopt die niet. “De Belgische natie kiest als kleuren rood, geel en zwart”, staat daarin.

De Belgische vlag is overal. Zeker nu de Rode Duivels op het WK voetbal in Rusland aanwezig zijn en daar met verve hun poule wonnen, wemelt het aan de gevels en op televisie van de tricolore vlaggen.

Dat niet alle vlagen “goed” maar andersom hangen, hoeft de feestvreugde niet te drukken. Vooral omdat die “verkeerde” volgorde eigenlijk juridisch gezien de juiste is. In artikel 193 van de Grondwet staat het volgende: “De Belgische Natie kiest als kleuren rood, geel en zwart, en als rijkswapen de Belgische Leeuw met de kenspreuk EENDRACHT MAAKT MACHT”.

“Tijdens de revolutie in 1830 was de vlag inderdaad rood-geel-zwart”, verklaarde Jogchum Vrielink van het Instituut voor Constitutioneel Recht van de KU Leuven. “Ook waren de lijnen toen nog horizontaal: waarschijnlijk om zich helemaal af te zetten tegen de Nederlanders, werden die in 1831 een kwartslag gedraaid. Een andere reden die daarvoor vaak wordt aangehaald, namelijk om verwarring met de Duitse vlag te voorkomen, klopt niet. Die vlag kreeg pas in 1848 een officiële status.”

In 1831 werd ook om esthetische redenen beslist dat de zwarte baan tegen de vlaggenstok zou komen. “Dat vonden ze mooier.” De volgorde werd echter nooit aangepast in de grondwet. “Natuurlijk is het zo dat de vlag met zwart-geel-rood als volgorde intussen de officiële vlag is en een echt symbool is geworden, dus niemand valt er nog over dat het verkeerd in de grondwet staat.”

Waarom werd het dan nooit aangepast? “Volgens mij is het een vorm van luiheid. Er zijn wel pogingen gedaan om ze te veranderen, hoor. In 1992 diende Kamerlid Louis Standaert nog een voorstel in om de ongrondwettelijke vlag uit de grondwet te halen, maar dat werd toen weggelachen. Ook op andere momenten is al gebleken dat politici belangrijkere zaken te doen hebben dan die passage in de grondwet veranderen.”