Max Verstappen wint GP van Oostenrijk, dramatische race voor Hamilton en Mercedes

Max Verstappen heeft op de Red Bull Ring een spannende GP van Oostenrijk gewonnen. Voor Lewis Hamilton en Mercedes was het een dramatisch raceweekend. Beide Mercedes-wagens moesten immers opgeven en Sebastian Vettel wordt de nieuwe wk-leider.

De Mercedessen bezetten de volledige eerste startrij, met de Ferrari van Kimi Räikkönen achter de Zilverpijlen. Sebastian Vettel kreeg een gridstraf van drie plaatsen, waardoor hij als zesde startte. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne startte als veertiende, na een gridstraf voor Charles Leclerc en nadat Fernando Alonso vanuit de pitstraat moest vertrekken.

Valtteri Bottas, die vanop pole vertrok, kende een slechte start, waardoor Hamilton en Räikkönen er voorbij konden. Na bocht drie kon Bottas echter herstellen en reed hij als tweede, achter zijn teamgenoot bij Mercedes. De andere Fin, Kimi Räikkönen, viel terug en werd ingehaald door Max Verstappen nadat de Nederlander de 'Iceman' licht raakte.

Voor Stoffel Vandoorne was het dan weer een slechte eerste ronde. De Belg moest meteen een pitstop maken voor een nieuwe voorvleugel, nadat hij contact had met Pierre Gasly in de derde bocht. Daardoor reden beide McLarens als voorlaatste en laatste.

De eerste opgave was een feit na 12 ronden. Nico Hülkenberg verloor vermogen en we zagen ook flinke rookpluimen uit de Renault komen. De tweede opgave kwam niet snel later in ronde 14 uit onverwachte hoek. Valtteri Bottas moest in zijn Mercedes opgeven nadat zijn versnellingsbak het begaf. Door een virtuele safety car gingen heel wat rijders de pitstraat opzoeken, behalve leider Lewis Hamilton.

Na 15 ronden in de wedstrijd reed Hamilton op kop, gevolgd door Verstappen, Räikkönen, Ricciardo en Vettel. Omdat Mercedes besloot om Hamilton niet binnen te roepen, zat de spanning wel terug in de race.

In ronde 20 maakte Kimi Räikkönen een remfout in bocht drie, waardoor Daniel Ricciardo voorbij de Fin kon. De Australiër maakte ook meteen jacht op zijn teamgenoot Max Verstappen.

Even later maakte Lewis Hamilton dan toch zijn pitstop, waardoor hij als vierde terug de baan opkwam, na Verstappen, Ricciardo en Räikkönen. Vettel volgde net achter Hamilton, waardoor de top vijf binnen tien seconden van elkaar reed.

Net voorbije halverwege de race ging Kimi Räikkönen terug voorbij Daniel Ricciardo, die duidelijk last had van zijn achterbanden. Na het inhaalmanoeuvre van de Fin, werd Ricciardo meteen binnengehaald door Red Bull. Een ronde later ging Sebastian Vettel ook voorbij Lewis Hamilton, een belangrijk inhaalmanoeuvre in de strijd om het kampioenschap. De Brit leek last te hebben van een vermogensverlies.

Daardoor reed Max Verstappen nog steeds aan de leiding, maar beide Ferrari's reden dan virtueel naar het podium. Daarna volgde Hamilton kort op de Ferrari van Vettel, terwijl Ricciardo als vijfde reed.

In ronde 54 was het game-over voor de jarige Ricciardo. Er kwam ook rook uit de Renault-krachtbron van zijn Red Bull. De wagen van Ricciardo was nog niet goed aan de kant gezet of ook Brendon Hartley moest zijn wagen parkeren, de vierde opgave van de race en deze keer dus een wagen met Honda-motor.

Tot overmaat van ramp kregen we nog een vijfde opgave. WK-leider Lewis Hamilton verloor ook vermogen, waardoor Hamilton net voor zijn thuisrace de leiding van het kampioenschap moet afgeven aan Sebastian Vettel.

Met nog enkele ronden te gaan reed Verstappen nog steeds aan de leiding van de race, terwijl Räikkönen jacht maakte op de Nederlander. Vettel reed rond als derde. Daarna volgden verrassend beide Haas-rijders Grosjean en Magnussen en beide Force India-rijders Pérez en Ocon. Fernando Alonso en beide Saubers vervolledigden de top tien.

Op het einde gaf ook nog Stoffel Vandoorne op maar de overwinning ging naar Max Verstappen in de thuisrace van Red Bull Racing. Räikkönen en Vettel vervolledigden het podium. Door de opgave van Lewis Hamilton wordt Vettel ook de nieuwe WK-leider.

1. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1h 71

2. FI Kimi Räikkönen Ferrari + 1.504 71

3. DE Sebastian Vettel Ferrari + 3.181 71

4. FR Romain Grosjean Haas F1 + 1 lap 70

5. DK Kevin Magnussen Haas F1 + 1 lap 70

6. FR Esteban Ocon Force India + 1 lap 70

7. MX Sergio Perez Force India + 1 lap 70

8. ES Fernando Alonso McLaren + 1 lap 70

9. MC Charles Leclerc Sauber + 1 lap 70

10. SE Marcus Ericsson Sauber + 1 lap 70

11. FR Pierre Gasly Toro Rosso + 1 lap 70

12. ES Carlos Sainz jr Renault + 1 lap 70

13. CA Lance Stroll Williams + 2 laps 69

14. RU Sergey Sirotkin Williams + 2 laps 69

Opgaves:

15. BE Stoffel Vandoorne McLaren 65

16. GB Lewis Hamilton Mercedes 62

17. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 54

18. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 53

19. FI Valtteri Bottas Mercedes 13

20. DE Nico Hülkenberg Renault 11

