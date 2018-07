Overvaller ontsnapt met helikopter uit Franse gevangenis

Een recidivistische overvaller, Redoine Faïd, is zondagmorgen met een helikopter ontsnapt uit een gevangenis in de regio Parijs waar hij gevangen zat, zo is bij het Gevangeniswezen vernomen. Bij de operatie “van enkele minuten” is niemand gewond geraakt.

De man zat gevangen in Réau, in het departement Seine-et-Marne, ten zuidoosten van Parijs. Hij kreeg bij zijn ontsnapping hulp van “zwaar bewapende” mannen.

Uit bronnen dichtbij het onderzoek meldde het Franse persbureau AFP dat hij zondag drie medeplichtigen had.

Volgens nieuwszender BFMTV hadden zij de helikopterpiloot in gijzeling genomen.

De helikopter is teruggevonden in Gonesse, een zestigtal km van de gevangenis. In heel Ile de France is een klopjacht aan de gang.

Faïd kreeg in april 25 jaar cel voor een mislukte overval in regio Parijs in 2010 die het leven aan een politieagente heeft gekost.

Ook in 2013 ontsnapte de 46-jarige man al eens uit een noord-Franse gevangenis.