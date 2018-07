Immunotherapie redt leven van Pierre met longkanker: “Nieuwe therapie is voor ons een geschenk”

Kinrooi / Kortessem / Guigoven -

“De dokter zei tegen me; als je dit een jaar eerder had gekregen dan had je hier niet meer gezeten. Immunotherapie heeft mijn leven gered”, zegt longkankerpatiënt Pierre Drees (77) uit Kinrooi. Sinds twee jaar wordt de therapie terugbetaald voor de meest agressieve kankers zoals longkanker en melanoom. De cijfers tonen aan dat de mortaliteit van deze meest voorkomende en dodelijke kankers daardoor sterk daalt.