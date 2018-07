Amerikaanse topacteur en -zanger Jamie Foxx supportert… voor de Rode Duivels

Opmerkelijke beelden vanuit Miami: de Amerikaanse zanger en acteur Jamie Foxx geniet er op vakantie in een truitje van… de Rode Duivels. De 50-jarige ster van onder andere Collateral steunt dus duidelijk onze nationale ploeg op het WK voetbal. Foxx is een voetbalfan, zo was hij vorige zomer al te gast bij Manchester United tijdens hun zomerstage in Los Angeles en keek hij samen met Neymar naar de Copa America.

Met the one and only Jamie Foxx last night. Super cool guy. @iamjamiefoxx pic.twitter.com/7Yxq8OopEc