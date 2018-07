Droogte zorgt ook over de grens voor gevaar: Brand in Budel en Weert

Sinds zondagochtend geldt code rood of ‘extreem hoog gevaar’ voor brand in de natuurgebieden in de Antwerpse Kempen en provincie Limburg. Ook net over de grens zorgt de hitte in combinatie met de droogte voor gevaar. Op twee plaatsen brak er brand uit.

In Burdel, net over de grens met Hamont-Achel, woedt een grote heidebrand.

Ook in Weert, in de buurt van Bocholt, brak er brand uit. De brandweer spreekt van een “zeer grote natuurbrand”. Het treinverkeer is stilgelegd tussen Weert en Roermond.