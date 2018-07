Gemengde reacties over startverbod van Froome: “Waarom nu pas? Wielersport is de grote verliezer”

Chris Froome (Team Sky) mag volgens de Franse krant Le Monde niet deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Tour-organisator ASO zou Sky verboden hebben Froome te laten starten in de nasleep van de dopingperikelen rond de Brit. De wielerformatie gaat in beroep en heeft er - net als zijn vrouw Michelle - alle vertrouwen in dat Chris Froome aan de start zal verschijnen. In de wielerwereld wordt op de hele situatie, exact een week voor Le Grand Départ (!), gemengd gereageerd.

Team Sky reageerde kort bij Le Monde. “We hebben er vertrouwen in dat Chris de Tour zal rijden”, meldt Sky. “We weten dat hij niets verkeerds gedaan heeft.”

Ook Michelle Froome, de vrouw van Chris, reageerde kort maar vastberaden: “Chris zal de Tour rijden”, liet ze aan Reuters weten.

Gemengde reacties

Hoe dan ook: heel de wielerwereld wacht gespannen af. Als is het duidelijk dat iedereen verveeld zit met deze hele situatie. Of hij al dan niet mag starten, daar zijn de meningen over verdeeld.

De overige wielerploegen hoeden zich voorlopig van commentaar. Behalve Marc Madiot , de ploegleider van de Franse ploeg Groupama-FDJ juicht de beslissing van ASO alvast toe: “Het zou beter zijn dat het er niet voor de algemene rust van de Tour beter zijn dat hij niet start maar het is nu aan het gerecht om te beslissen. Ik juich echter toe wat ASO nu doet, in tegenstelling tot wat de UCI doet met heel deze situatie. Er zijn nu al tien of vijftien jaar verstreken maar er is nog niets veranderd. Dat is vervelend. Er is een nieuwe president van de UCI, ik hoop dat hij de nodige hervormingen zal kunnen doorvoeren. Hij is er nu al een jaar, dus het is aan hem om snel, krachtig en goed te handelen voor het welzijn van onze sport.”

Waarom nu pas?

“Als Chris Froome niet welkom is in je koers, moet je dan wachten om dat te melden tot een week voor de start?”, vraagt Karl Vannieuwkerke zich af. “Of is dat om zijn procedurekansen te verkleinen?”

De Nederlandse wielerjournalist Raymond Kerckhoffs vermoedt dat CAS het voorstel van ASO om Froome uit de Tour te weren, niet steunt. “Volgens de regels van de UCI en het WADA is hij gewoon startgerechtigd in de periode dat hij zijn onschuld mag aantonen. De wielersport is de grote verliezer van deze affaire.”

Op de vraag Froome kan geschorst worden, kun je volgens journalist en columnist Thijs Zonneveld twee kanten op redeneren: “1. Het is de wedstrijd van de ASO - die beslissen zelf wie ze aan de start willen hebben. Dat is in het verleden ook al gebeurd met onder meer Puerto-klanten en Di Luca. 2. Froome mag volgens de UCI-regels koersen, dus waarom niet in de Tour?”

