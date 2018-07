UCI-voorzitter Lappartient reageert: “Spreken ons voor Tour-start uit over deelname Froome”

De Internationale Wielerunie (UCI) zal zich voor komende zaterdag, als de Ronde van Frankrijk van start gaat, uitspreken over de deelname van Chris Froome (Team Sky). Dat heeft UCI-voorzitter David Lappartient zondag laten verstaan, nadat de Franse krant Le Monde uitbracht dat Froome van Tour-organisator ASO niet mag deelnemen in de nasleep van de dopingperikelen rond de Brit.

“Ik heb altijd gezegd dat we de positie van de UCI over de deelname van Froome zullen bekendmaken voor de start van de Tour”, stelde de Fransman. “Dat is volgende zaterdag, dus we zullen ons in de loop van de week uitspreken. Er is iets verschenen in een krant, maar daar ga ik vandaag geen uitspraken over doen.”

Sky zelf reageerde eerder kort bij Le Monde. “We hebben er vertrouwen in dat Chris de Tour zal rijden. We weten dat hij niets verkeerds gedaan heeft.” Volgens de Franse krant zal de formatie in beroep gaan bij de arbitragekamer van het Franse Olympische Comité CNOSF. De zaak zou 3 juli voorkomen, waarna daags nadien de uitspraak valt.

Bij Froome werd vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje een abnormaal hoge concentratie salbutamol vastgesteld. Het Internationaal Antidopingtribunaal van de UCI deed nog geen uitspraak in de zaak en Froome, die steevast ontkent, kreeg geen voorlopige schorsing. Sky is dus vrij om hem te laten rijden.