GP van Oostenrijk: startgrid

Valtteri Bottas viert het veroveren van de polepositie in Oostenrijk Foto: Mercedes F1 team

Valtteri Bottas vertrekt van op de polepositie. Sebastian Vettel kreeg een gridpenalty voor het hinderen van een Carlos Sainz tijdens de kwalificatie. Fernando Alonso start vanuit de pitlane omwille van een inbreuk op de parc fermé-regels. De GP van Oostenrijk gaat om 15u10 van start.

1 77 V. Bottas Mercedes

2 44 L. Hamilton Mercedes

3 7 K. Räikkönen Ferrari

4 33 M. Verstappen Red Bull

5 8 R. Grosjean Haas F1

6 5 S. Vettel Ferrari +3 Pos., hinderen C. Sainz

7 3 D. Ricciardo Red Bull

8 20 K. Magnussen Haas F1

9 55 C. Sainz Renault

10 27 N. Hülkenberg Renault

11 31 E. Ocon Force India

12 10 P. Gasly Toro Rosso

13 18 L. Stroll Williams

14 2 S. Vandoorne McLaren

15 11 S. Perez Force India

16 35 S. Sirotkin Williams

17 16 C. Leclerc Sauber +5 Pos., versnellingsbak

18 28 B. Hartley Toro Rosso

19 9 M. Ericsson Sauber

20 14 F. Alonso McLaren start uit pitlane, inbreuk parc fermé-regels

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: