Maaseik - In het centrum van Maaseik is zaterdag een 72-jarige fietser gewond geraakt bij een ongeval. Rond 14 uur was de fietser bij het uitkomen van de tunnel onder de Maasbrug de controle over zijn elektrische fiets verloren. De man botste op de Bleumerpoort tegen een boordsteen. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. (mm)