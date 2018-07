Zo maak je snel heerlijke waterijsjes

Maar weinig zo verfrissend als (water)ijsjes op een hete zomerdag. En als je ze zelf maakt, smaakt het nog dat tikkeltje beter. Te tijdrovend? Helemaal niet! Met deze recepten heb je in een handomdraai een origineel en vooral zelfgemaakt ijsje.

Waterijsje met watermeloen en chocolade

Niets zo verfrissend als watermeloen. Je kunt ook zelf met de kinderen aan de slag gaan om deze ijsjes te maken.

Ingrediënten:

4 koppen watermeloen in stukken

1 el. limoensap

1 el. honing

1/4 kop chocoladestukjes

Optioneel: 1 kop limoensorbet, die al een beetje aan het ontdooien is

Werkwijze:

Pureer de watermeloenstukjes in de blender tot alles zacht is. Doe alles in een kom en zet die 2 à 3 uur in de vriezer tot alles wat bevroren is, maar nog niet volledig. Haal ze uit de diepvries en voeg de chocoladestukjes toe.

Vul de waterijsvormpjes met de watermeloen, maar laat een goede centimer over. Plaats terug 2 uur in de diepvries.

Haal de doos limoenijs uit de diepvries en laat die wat ontdooien. Haal de vormpjes terug uit de diepvries en vul ze tot aan de rand met limoensorbet, maak eventueel effen met een lepel. Steek de stokjes in het vormpje en laat een nachtje in de diepvries zitten.

IJsje met yoghurt en granola

Met ijsjes kan je eigenlijk alle kanten uit. Ze zijn zelfs geschikt als gezond ontbijt en een ideale start van een mooie zomerdag.

Ingrediënten:

1,5 kop grof gehakte aardbeien en/of andere bosvruchten

1/4 kop suiker of honing

1 kop Griekse yoghurt

1/2 kop melk

granola of muesli

Werkwijze:

Neem een kom en meng de vruchten en suiker of honing door elkaar. Laat tien minuten staan.

Doe de mengeling in een pan en laat tien minuutjes pruttelen. Vergeet niet de hele tijd te roeren. Laat afkoelen tot kamertemperatuur.

Nu voeg je aan het fruitmengsel de overige ingrediënten toe. De granola of muesli kan je nu ook al toevoegen of ze houden om de afgewerkte ijslolly er in te doppen.

Vul de vormpjes, plaats het stokje er in en laat minstens zes uur in de diepvries staan.

Cocktailijsje

Het is eens wat anders dan een traditionele cocktail, dit waterijsje op margaritawijze. Eigenlijk kun je hier alle kanten mee op, onthou gewoon dat je niet veel alcohol kunt gebruiken want die bevriest niet makkelijk.

Ingrediënten:

3/4 kop suiker

3/4 kop vers limoensap

1/2 kop water

2 el. citroensap

2. el sinaasappelsap

2. el tequila

2 el. sinaasappellikeur

Werkwijze:

Doe de suiker, het limoen-, citroen-, en sinaassap in een pannetje en voeg ook het water toe. Laat koken tot de suiker opgelost is.Haal van het vuur en laat afkoelen.

Eenmaal afgekoeld gaat het in de blender samen met de tequila, de sinaasappellikeur en een limoenpartje. Mix tot alles glad en zacht is.

Vul de vormpjes, plaats het stokje er in en laat minstens een nacht in de diepvries staan.

Wie dat wenst kan ook nog een beetje fleur de sel over de ijsjes sprenkelen eenmaal klaar om te serveren.

citroen-limoen-waterijsje

Ingrediënten

1 citroen

500 ml water

suiker, naar smaak

Werkwijze

Pers de citroen.

Doe het water bij het citroensap, en voeg naar smaak suiker toe.

Giet dit mengsel in ijsvormpjes, doe in elk een stokje, en stop in de diepvries.

De volgende dag hebt u frisse waterijsjes.

Nutella-ijsje

Ingrediënten

350 ml chocolademelk

70 gram Nutella

Werkwijze

Meng de chocolademelk en de Nutella in een kom goed door elkaar.

Giet dit mengsel in ijsvormpjes, doe in elk een stokje, en stop in de diepvries.

De volgende dag hebt u uw eigen Nutella-ijsje.

Mojito-sorbet

Ingrediënten

500 ml water

1 eiwit

250 gram suiker

6 limoenen

aantal muntblaadjes om te garneren

paar flinke scheuten rum

Werkwijze

Doe het water en suiker in een pan en laat die op een matig vuur zachtjes koken tot een dunne suikersiroop ontstaat.

Laat dit afkoelen.

Pers de limoenen uit en rasp een schil ervan.

Voeg het sap en de geraspte schil toe aan de suikersiroop.

Klop het eiwit schuimig en giet de siroop bij het eiwit.

Blijf zo lang kloppen tot het eiwit helemaal is opgenomen.

Doe dit mengsel in een afsluitbare bak en zet het drie uur in de diepvries.

Roer er na drie uur nog eens goed door, en zet het daarna nog eens drie uur in de diepvries.

Meng het na drie uur nóg eens goed, en vries daarna nog eens in.

De volgende dag is uw sorbet klaar.

Serveer in een kommetje of in de limoenschil.

Doe in elke portie een flinke scheut rum en garneer met een muntblaadje.

Waterijsje met fruit

Ingrediënten

- Vers fruit naar keuze (1/4e kiwi, 1/4e sinaasappel, 4 bessen,…)

- 100 ml Kokoswater (dit is geen kokosmelk, je kan wel kokosmelk gebruiken, maar dan bevat je tussendoortje meer calorieën)

Werkwijze

- Snij het fruit in stukjes

- Vul een ijsvormpje met de stukjes fruit.

- Overgiet met het kokoswater.

- Zet enkele uren in de diepvriezer.