Red Lions kloppen Pakistan na shoot-outs om vijfde plaats op Champions Trophy hockey

De Belgische nationale hockeyploeg (FIH 3) is zondag in Breda in de Champions Trophy op de vijfde plaats geëindigd. De Red Lions klopten Pakistan (FIH 13) na shoot-outs met 2-1. Na de reguliere speeltijd stond 2-2 op het bord.

De Belgen keken op het kwartier tegen een 1-0 achterstand aan, maar Tom Boon (27.) hing de bordjes in evenwicht. Florent van Aubel (34.) leek de Belgen de zege te gaan bezorgen, maar Pakistan kwam in de slotminuut met een strafcorner weer op gelijke hoogte. In de shoot-outs trok België aan het langste eind (2-1). Félix Denayer en Arthur De Sloover troffen raak voor de Lions.

De ploeg van bondscoach Shane McLeod klopte vrijdag in zijn laatste groepsduel Pakistan met 4-2. Daarvoor werd gelijkgespeeld tegen Australië (FIH 1/3-3), Argentinië (FIH 2/1-1) en India (FIH 6/1-1). De Red Lions verloren zwaar van Nederland (FIH 4/6-1).

In de finale ontmoeten Australië en India elkaar. Nederland en Argentinië spelen om het brons.