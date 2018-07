Code rood en al een eerste heidebrand aan rand van militair schietveld

Meeuwen-Gruitrode - Een kleine heidebrand in de omgeving van de Gestelstraat in Meeuwen werd zondagmiddag onder meer dankzij degelijk bluswerk, snel en accuraat bestreden door de Genkse brandweer. Enkele burgervrijwilligers, Henri en Steven Niesen werden door voorbijgangers gealarmeerd, zij voerden de eerste bluswerken uit met hun bulldozer.

De heidebrand aan de rand van het schietveld in Meeuwen zette rond 11 u 30 ruim 5 are heide en bos in brand. De brand wakkerde aan door de harde wind. Bovendien is de lage begroeiing droog door het warme ...