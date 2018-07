Kanye West geniet iets te veel van het optreden van Rihanna

Realityster Kim Kardashian en haar echtgenoot Kanye West zakten afgelopen week af naar een optreden van Rihanna. Kim was net een Snapchat video aan het maken toen ze tijdens het optreden haar echtgenoot in het vizier kreeg. Op het filmpje, dat kort daarna werd afgebroken door Kim, is Kanye te zien die met een ietwat verlekkerde blik Rihanna naar Rihanna staart.

Lol Ye had to get a better look RT @fentyy: kim saw the way kanye was looking at rihanna and had to end that snap REAL quick ???? pic.twitter.com/ycG4VqHd4b