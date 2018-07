Zo snij je gemakkelijk een avocado

In een slaatje, op de boterham of verwerkt tot guacamole: de avocado is niet meer weg te denken uit de Vlaamse keuken. De exotische vrucht mag dan wel gemakkelijk te bereiden zijn, het snijden vraagt toch een beetje techniek.

Leg de rijpe avocado op een snijplank. “Neem een scherp keukenmes en duw de vrucht met de vlakke hand tegen de snijplank. Zo kan de avocado niet wegrollen of bewegen”, zegt Kelsey Youngman, directeur van de Food & Wine test keuken in New York City.

Plaats het mes horizontaal tegen de avocado tot je de pit voelt en snij de vrucht in de lengte door. Nu kan je beide zijden met een draaiende beweging van elkaar verwijderen. Het resultaat? Eén zijde met pit en eentje zonder.

Ook voor het verwijderen van de pit is er een trucje met dank aan Martha Stewart in de ‘Today Show’. Neem een vochtige doek in de ene hand en leg de zijde met de pit erop. Neem een keukenmes met scherpe punt en duw het mes voorzichtig onder de pit. Draai het mes en de pit komt los. Op deze manier verspil je geen kostbaar vruchtvlees.

Nu blijft enkel nog het vruchtvlees over. Dit kan je met behulp van een lepel uit de schil scheppen of met een klein keukenmesje in kleine blokken snijden. Trek de schil naar achteren en de blokjes vallen zo op je zomerse salade. Smakelijk!