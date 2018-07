Zolang moet je je handen wassen na een toiletbezoek

Na een toiletbezoek of voor het koken: we wassen onze handen meerdere malen per dag. Maar volgens een Amerikaanse studie wassen we onze handen niet grondig en lang genoeg waardoor de handeling zijn effect mist.

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw onderzocht hoe zijn inwoners hun handen wassen en kwam tot de conclusie dat maar liefst 97 procent van de 383 deelnemers de handeling verkeerd uitvoert. “Je moet je handen gedurende twintig seconden goed schrobben met zeep”, zegt Carmen Rottenberg, ondersecretaris voor voedselveiligheid van het Amerikaanse ministerie. ”Veel deelnemers spoelden hun handen maar vluchtig af wat betekent dat er nog heel wat vuil en bacteriën achterblijven.” En dat kan dan weer leiden tot kruisbesmetting. “Als de kok zijn handen slecht wast, brengt hij de bacteriën over op zijn maaltijden die de klanten opeten.”

Handdoeken

Maar niet alleen het vluchtig wassen houdt besmettingsgevaar in. Ook het gebruik van handdoeken kan een gevaar inhouden voor de gezondheid. Een andere, recente studie toonde aan dat 49 van de 100 geteste handdoeken bacteriën bezitten die terug te vinden op of in het menselijk lichaam: het gaat dan voornamelijk om E. coli en Stafylokokken. “Gebruik daarom steeds een propere, droge handdoek. Het is een eenvoudige handeling die heel wat problemen kan voorkomen.”

Zo was je je handen volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw

Stap 1: Maak je handen nat met water. Neem steeds stromend water.

Stap 2: Draai de kraan dicht en neem de zeep

Stap 3: Wrijf beide handen goed in met zeep tot het schuimt. Vergeet daarbij de rug van de handen niet. Wrijf elke vinger in met zeep en besteed de nodige aandacht aan de vingernagels.

Stap 4: Schrob de handen voor nog minstens 20 seconden.

Stap 5: Spoel de handen grondig onder stromend water

Stap 6: Droog de handen goed af met een propere handdoek. Maak eventueel gebruik van de aanwezige handdroger