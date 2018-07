Sensatie: Chris Froome mag niet deelnemen aan Tour de France

Chris Froome zal de Tour dan toch niet mogen rijden. De Britse titelverdediger wordt geweerd uit de Ronde van Frankrijk, aldus Le Monde. De organisatie heeft aan Team Sky laten weten dat het Froome niet welkom is, vanwege de dopingprocedure die tegen hem loopt. Froome werd vorig jaar betrapt op een te hoge Salbutamol-waarde in zijn bloed. Tot een schorsing kwam het niet, maar de zaak wordt wel onderzocht. Eerder dit jaar won Froome de Giro, in Frankrijk mikte hij op een vijfde eindzege.

ASO baseert zich op artikel 28 van het UCI-regelement. Dat zegt dat de organisator “zich uitdrukkelijk het recht behoudt om een deelname te weigeren - of iemand uit te sluiten - , van een team of een van zijn leden wiens aanwezigheid het imago of de reputatie van ASO of het evenement zou kunnen schaden”.

Team Sky heeft beroep aangetekend tegen de beslissing bij het Nationaal Olympisch Comité van de Franse Sport (CNOSF) . De zaak komt op 3 juli voor, de dag erop moet er een beslissing vallen. Nadien kan er ook beroep worden aangetekend bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS), maar de kans is zeer klein dat die een beslissing kan nemen voor de start van de Tour de France.

Bij Froome werd vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje een abnormaal hoge concentratie salbutamol vastgesteld. Het Internationaal Antidopingtribunaal van de Internationale Wielerunie (UCI) deed nog geen uitspraak in de zaak en Froome, die steevast ontkent, kreeg geen voorlopige schorsing. Sky is dus vrij om hem te laten rijden. Maar ASO wil hem dus niet in de Tour.