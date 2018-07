Zo komen je kleren kreukvrij uit je reiskoffer

Linnen is hét zomerstofje van dit jaar, maar pak het na een lange rit maar eens kreukvrij uit je koffer... Als je één ding echt niet wil doen op reis, is het strijken en daarom vertellen we jou een handige hack om je kleren zonder plooitjes op jouw bestemming te krijgen.

1. Kies de juiste tas

Kies om te beginnen een koffer, tas of rugzak die precies de juiste maat heeft. Zo geraakt hij bij het inpakken volledig vol en beginnen je spullen tijdens de reis niet te verschuiven. Minder kans op plooitjes dus.

2. Linnen + satijn = perfect match

Wanneer stofjes met sterke vezels (zoals linnen) de hele tijd in dezelfde positie reizen, ontstaan er vouwen. Gelukkig bestaat hiervoor een oplossing - want linnen jurkjes zijn zo fris en mooi op reis.

Pak naast je teenslippers, badpak en linnen jurk ook een nachtkleedje of kussensloop uit satijn mee. Leg je 'kreukgevoelig' kledingstuk erop en rol de twee samen op tot een worstje. Zorg ervoor dat het kledingstuk zoveel mogelijk het satijn raakt. Hierdoor glijdt de 'kreukgevoelige' stof constant waardoor het als een soort buffer werkt. Satijn heeft trouwens hetzelfde effect op je huid als op linnen. Als je op een satijnen kussensloop slaapt, word je wakker zonder rimpels in je gezicht!

3. Extra tip

Pak de satijnrolletjes als laatste in, bovenop alle andere spullen in je valies. Zo krijgt dit item het meeste ademruimte. Zijn je kledingstukken toch niet kreukvrij? Hang ze dan op een kapstok in de buurt van de douche van je hotel. Bij het douchen komt er stoom vrij (doe de deur zeker dicht) die de plooien in je kleren weer gladstrijken. Klaar voor een rimpelloze vakantie?