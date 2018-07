Club Brugge haalt verdedigende versterking in Brazilië

Club Brugge heeft de Braziliaan Luan Peres Petrini binnengehaald. De 23-jarige verdediger komt over Ituano Futebol Clube en tekende voor vier seizoenen.

Petroni speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij de Braziliaanse topclub Fluminense, waar hij 36 matchen speelde in de Série A en 4 keer aantrad in de Copa Sudamericana. Petroni zette zijn krabbel onder een verbintenis tot 2022. Het is de eerste keer dat hij buiten Brazilië zal spelen.