Trap dondert naar beneden bij groepsfoto: tiental leden van CD&V raken gewond

Een tiental leden van de CD&V van Holsbeek zijn zaterdag rond 13.30 uur gewond geraakt toen de metalen trap waarop ze stonden voor het nemen van een groepsfoto naar beneden donderde. Tien personen werden voor verzorging naar het ziekenhuis gevoerd. Twee onder hen, die een rugletsel opliepen, blijven voorlopig in het ziekenhuis.

“We hadden vandaag bij een plaatselijke wijnhandelaar een teamdag belegd met de bestuursleden en onze kandidaten voor de komende verkiezingen, over ons programma en hoe we campagne gingen voeren. Toen we met veertien personen op een trap stonden voor een groepsfoto is die losgekomen van de muur en naar beneden gevallen”, zegt burgemeester Hans Eyssen, die zelf ongedeerd bleef op een pijnlijke knie na.

“Een persoon brak hierbij een wervel, bij een andere raakte die ingedeukt. Anderen liepen kwetsuren op zoals een gebroken elleboog, gebroken ribben, een barst in de voet enzovoort.”