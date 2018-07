Nog dagenlang geen wolkje aan de lucht

Het wordt zondag zonnig met kans op af en toe wat hoge sluierwolken. De maxima schommelen tussen 22 graden in de Hoge Venen en 29 tot plaatselijk 30 graden in het centrum van het land, voorspelt het KMI.

‘s Avonds en ‘s nacht wordt het helder en blijft het opnieuw erg zacht met minima tussen 11 graden in de Hoge Venen en 17 graden in Vlaanderen.

Maandag is het opnieuw zonnig met af en toe enkele onschuldige wolkenvelden. De maxima liggen tussen 23 in de Hoge Venen en 28 graden in het centrum bij een matige oostenwind.

Dinsdag begint de dag met zonnige perioden. In de namiddag komen er meer hoge en middelhoge wolkenvelden vanuit Frankrijk. De maxima schommelen tussen 24 en 28 graden.

Vanaf woensdag geven de weerkaarten meer wolken en kans op een onweersbui aan. Maxima in het centrum rond 26 of 27 graden.