Dries Mertens legt eindelijk uit waarom hij zijn haar blondeerde

Het was lange tijd een mysterie. Dries Mertens loopt sinds het begin van het wereldkampioenschap rond met geblondeerde lokken. Aanvankelijk wilde hij er niet te diep op ingaan waarom hij zijn haar heeft gekleurd. Maar gisteren lichtte hij toch een tipje van de sluier.

Dries, wil je nu eindelijk eens vertellen welk verhaal er zit achter je geblondeerde coupe? Het was één van de laatste vragen die gesteld werd op de persconferentie van Dries Mertens, zaterdag in het trainingscomplex van de Rode Duivels in Dedovsk. De Leuvenaar glimlachte even. En besloot dan om het mysterie niet langer meer in stand te houden. Want eigenlijk is de reden al bij al best onschuldig.

“Er wordt maar één keer om de vier jaar een wereldkampioenschap gespeeld”, legt Dries Mertens uit. “En daarom wilde ik op dit toernooi eens iets anders met mijn kapsel doen. Altijd hetzelfde is toch maar saai, niet? Dus wilde ik mijn haar laten blonderen. Alleen had ik niet verwacht dat het resultaat zo geel zou zijn (lacht).”

Het lijkt dus of Mertens het zelf ook niet helemaal geslaagd vindt. Mogelijk haalde hij zijn inspiratie bij Marouane Fellaini. De middenvelder kleurde zijn krullenbol twee jaar geleden vlak voor het EK in Frankrijk ook blond.