Zoektocht naar Belgische avonturier Sluszny gestaakt, gerecht moet beslissen of er verder gezocht wordt

Er is geen hoop meer voor Marc Sluszny (56), de Antwerpse avonturier die afgelopen donderdag vermist raakte tijdens het duiken in een Zuid-Franse grot. Volgens Franse reddingsdiensten is hij zo goed als zeker overleden. Of er nog verder gezocht wordt naar zijn lichaam, is overigens niet zeker. Het Franse gerecht moet vandaag beslissen of gespecialiseerde reddingsteams volgende week aan die operatie mogen beginnen.