Oudere broer Alexander Zverev verovert allereerste ATP-titel in Eastbourne

De Duitser Mischa Zverev (ATP 67) heeft zaterdag de eindzege op het ATP-toernooi in Eastbourne (gras/661.085 euro) op zijn naam geschreven. Mischa, de oudere broer van Alexander (ATP 3), versloeg in de finale de Slovaak Lukas Lacko (ATP 94) na één uur en 39 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-4).

Het is de eerste ATP-titel voor de 30-jarige Zverev. Eerder verloor hij wel al de finales in Metz (2010) en Genève (2017). De eveneens 30-jarige Lacko verliest zijn tweede ATP-finale op rij. Hij moest eerder in 2012 het onderspit delven in Zagreb.