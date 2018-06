Bronzenmedaillewinnaar van Rio afgevoerd met ambulance na blessure

De Franse spurter Christophe Lemaitre heeft zich zaterdag tijdens de 100 meter op de Diamond League-meeting Parijs geblesseerd aan de rechterdij. De bronzenmedaillewinnaar op de 200 meter op de Spelen in Rio voelde na 70-80 meter een forse pijnscheut. Na de meet stortte hij neer, waarna hij werd afgevoerd met een ambulance.

De blessure is slecht nieuws voor de Fransman, één week voor het nationaal kampioenschap in Albi (6-8 juli). Nadien wacht de belangrijkste ontmoeting van het seizoen, het EK in Berlijn (7-12 augustus).