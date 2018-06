Sevilla haalt Rijsel-kapitein Amadou naar Andalusië

Sevilla heeft zich zaterdag verzekerd van de diensten van Lille-aanvoerder Ibrahim Amadou. De 25-jarige verdediger moet zijn medische testen nog afleggen, waarna hij tekent voor vier seizoenen.

De Franse Kameroener werd in de zomer van 2015 door LOSC weggeplukt bij AS Nancy. In Noord-Frankrijk groeide hij snel uit tot een belangrijke pion. Hij kwam de voorbije drie seizoenen tot 102 officiële duels (en drie goals).

Amadou was in het verleden Frans jeugdinternational. Hij kreeg ook al oproepingsbrieven voor het nationale team van Kameroen, maar legde die naast zich neer.

Sevilla beëindigde La Liga het voorbije seizoen op de zevende stek, en plaatste zich zo voor de tweede voorronde van de Europa League. Lille kon in de Ligue 1 met een zeventiende stek maar nipt het behoud verzekeren.