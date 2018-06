Twee Kenianen zorgen voor beste wereldjaarprestaties op 1.500m mannen en 3.000m steeple vrouwen

De Keniaan Timothy Cheruiyot heeft zaterdag een beste wereldjaarprestatie op de 1.500 meter laten optekenen tijdens de Diamond League-meeting in Parijs. Cheruiyot finishte in 3:29.71 voor de Djiboutiaan Ayanleh Souleiman (3:31.77) en zijn landgenoot Charles Cheboi Simotwo (3:32.61). Vice-wereldkampioen Cheruiyot verbeterde zo zijn eigen beste wereldjaarprestatie. Hij liep eerder 3:31.22, op 31 mei in Rome.

Cheruiyots vrouwelijke landgenote Beatrice Chepkoech zorgde voor een beste wereldjaarprestatie op de 3.000m steeple. Chepkoech finishte in 8:59.36, voor haar landgenotes Celliphine Chepteek Chespol (9:01.82) en Hyvin Kiyeng (9:03.86). Chepkoech, vierde op de Spelen in Londen in 2012 en op het WK vorig jaar, is één van de vier atletes die onder de negen minuten dook op de 3.000m steeple.