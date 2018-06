Qatarees Samba duikt als tweede ooit onder de 47 seconden op 400m horden

De Qatarees Abderrahman Samba is met 46.98 de tweede atleet ooit die onder de 47 seconden duikt op de 400m horden. Samba vestigde die tijd zaterdag tijdens de Parijse meeting van de Diamond League atletiek.

Enkel de Amerikaan Kevin Young deed tijdens de OS in Barcelona in 1992 beter, met een recordchrono van 46.78. Samba hield voor zijn wereldjaarprestatie Kyron McMaster van de Britse Maagdeneilanden af, die tweede werd in 47.54. De Noor Karsten Warholm, regerend wereldkampioen, werd derde in 48.06.

De Qatarees had in Stockholm met 47.48 al de beste tijd in 10 jaar gelopen, sinds de 47.25 in de finale van de OS van Peking in 2008 door de Amerikaan Angelo Taylor.

