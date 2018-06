Ismael Debjani plaatst zich makkelijk voor EK tijdens eerste 1.500 meter van het jaar

Ismael Debjani is zaterdag negende geworden op de Diamond League-meeting atletiek in Parijs. Hij dook met 3.35.71 heel ruim onder de EK-limiet van 3:38.10. Het was nog maar de eerste 1.500 meter dit jaar voor onze landgenoot, die meteen naar de derde plaats schiet op de Europese ranking.

Door een opeenstapeling van blessures zag Debjani zowel zijn hele winterseizoen als het eerste deel van zijn zomerseizoen in duigen vallen. Door er bij zijn eerste 1.500 meter van het seizoen meteen weer te staan, onderstreept de nationale recordhouder zijn talent. Debjani is nog maar enkele jaren actief in competitie, maar bracht vorig jaar het Belgisch record in de 1.500 meter op 3:33.70.

Ook Isaac Kimeli (3:36.51) en Peter Callahan (3:37.11) liepen op de 1.500 meter al de limiet voor het EK in Berlijn in augustus, maar voor hen is het nog wat opletten. Er mogen maar drie atleten per land naar Berlijn, en ook Pieter-Jan Hannes en Tarik Moukrime hebben de komende weken nog plannen.