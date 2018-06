Pieter Timmers vierde op 100m vrije slag op Sette Colli-meeting

Pieter Timmers is zaterdag als vierde (in 49.09) geëindigd op de 100m vrije slag tijdens de tweede dag van de Sette Colli-meeting in Rome.

Pieter Timmers klokte 49.44 in de reeksen. De zege op de 100m vrij was voor de Italiaan Alessandro Miressi in 48.25. Thomas Thys (40e in 50.83), Emmanuel Vanluchene (41e in 50.84) en Alexandre Marcourt (69e in 52.00) overleefden de reeksen niet.

Kimberly Buys werd zesde op de 100m vlinderslag, in 59.08. In de reeksen klokte ze 59.65. Valentine Dumont zwom in de reeksen naar een achttiende stek in 1:01.34, haar nicht Juliette Dumont werd 53e in 1:04.16.

Fanny Lecluyse finishte als zesde op de 50m schoolslag in 31.35, dezelfde tijd als ze in de reeksen zwom.

Op de 100m vrije slag ten slotte tekende Valentine Dumont in de reeksen voor een 23e stek in 56.45, Juliette Dumont werd 41e in 57.11.