Ronnie Baker evenaart op Diamond League beste wereldjaarprestatie op de 100m

De Amerikaan Ronnie Baker heeft zaterdag op de Diamond League-meeting in Parijs op de 100 meter in 9.88 voor een evenaring van de beste wereldjaarprestatie van zijn landgenoot Noha Lyles, vorig weekend op de Amerikaanse kampioenschappen, gezorgd.

Baker haalde het voor de Fransman Jimmy Vicaut, die zijn beste chrono van 2018 liep in 9.91, en de Chinees Su Bingtian, die in 9.91 een nieuw Aziatisch record liet optekenen. Ook de Zuid-Afrikaan Akani Simbine bleef als vierde in 9.94 onder de tien seconden.