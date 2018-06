Thiam tevreden met tweede plek in hoogspringen Diamond League: “Dit geeft vertrouwen voor EK in Berlijn”

Zevenkampster Nafi Thiam is zaterdag mooi tweede geworden in het hoogspringen bij de Diamond League-meeting atletiek in Parijs. Ze wipte over 1m97, de winst ging met een beste wereldjaarprestatie van 2m04 naar de Russin Maria Lasitskene. Philip Milanov werd in het discuswerpen zevende met 64m00.

Thiam begon haar wedstrijd op 1m85 en klaarde dat bij de eerste poging. Daarna ging het in twee pogingen over 1m90, en later ging ze na drie beurten over 1m94. Vanaf dat moment kon Thiam haar wedstrijd al degelijk noemen, maar afgelopen was het nog niet. De olympische en wereldkampioene in de zevenkamp ging bij haar tweede poging over 1m97. Het ging naar 2m00, maar dat bleek te hoog gegrepen voor Thiam. In mei bracht ze het wereldrecord hoogspringen binnen een zevenkamp nog op 2m04.

Claire Orcel, eveneens een Belgische en zelfs al geplaatst voor het EK in Berlijn in het hoogspringen, ging bij haar eerste beurt over 1m85. Daarna bleek 1m90 te hoog gegrepen. Eerder dit jaar ging Orcel wel al over 1m90. Discuswerper Philip Milanov bleef steken op 64m00. Hij gooide eerder dit seizoen al 66m51 en is geplaatst voor het EK in Berlijn.

Thiam tevreden

Thiam ging over 1m97, vier centimeter onder haar persoonlijk record, maar reageerde tevreden. “Deze wedstrijd geeft mij vertrouwen, zodat ik met een comfortabel gevoel naar het EK in Berlijn kan”, zei de zevenkamspter na afloop. “Het is altijd goed om zo’n wedstrijd als deze met sterke tegenstand te kunnen afwerken in aanloop naar een groot kampioenschap. In individueel hoogspringen ben ik eerlijk gezegd echt niet geïnteresseerd. Ik focus met volledig op de zevenkamp. Dat is mijn ding.”

De volgende wedstrijd van Thiam is het BK atletiek op 7 en 8 juli in Brussel. Ze is er door de organisatie aangekondigd op de 100 meter en in het verspringen. Daarna volgt de meeting in Luik op 18 juli, waar Thiam opnieuw voor het hoogspringen kiest.