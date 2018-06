Twintig Rode Duivels-fans beleven moeilijke tocht richting WK-speelstad: vliegtuig landt 300 kilometer verder

Voor een deel van de Duivelse fanbase verloopt de tocht naar Rostov, waar de Duivels maandag hun 1/8e finale spelen, moeilijker dan verwacht. Zo’n twintig fans stapten zaterdag op het vliegtuig naar Rostov vanuit Moskou, maar door het hevige onweer boven de stad kon de piloot niet landen. Uiteindelijk werd het vliegtuig omgeleid naar Krasnodar, een stad zo’n 300 kilometer verderop.

“Niet alles loopt hier van een leien dakje”, zo laat Dimitri Ramondino van reisbureau Travel2Galaxy weten. “Met een groep van zeventien fans namen we zaterdag het vliegtuig vanuit Kaliningrad via Moskou naar Rostov. Maar na ettelijke rondjes boven het onweer vliegen in Rostov werden we omgeleid naar Krasnodar.”

“Nadat we twee uur vast zaten op het vliegtuig, mochten we eindelijk uitstappen en nu zitten we vast in de luchthaven”, aldus Dimitri zaterdagavond. “Ik krijg intussen meer info van mijn collega die thuis zit en Russisch spreekt, dan hier ter plaatse. Gelukkig is het volk hier nog rustig.”

Naast de zeventien Belgische fans zaten ook enkele Belgische journalisten op het vliegtuig. Ook voor hen wordt een oplossing gezocht. Krasnodar is een stad ten zuiden van Rostov, zo’n 300 kilometer verderop.