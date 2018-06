Ook Ronaldo mag naar huis: Cavani knalt Uruguay voorbij Portugal met twee goals

Het WK voetbal gaat zondag verder zonder de twee beste voetballers ter wereld. Nadat Lionel Messi met Argentinië eerder op de dag al naar huis werd gestuurd door Frankrijk, ging ook het Portugal van Cristiano Ronaldo onderuit in hun achtste finale tegen Uruguay. De Zuid-Amerikanen haalden het met 2-1, Edinson Cavani was de grote held: hij scoorde beide doelpunten voor Uruguay.

Uruguay heeft zich ten koste van Portugal geplaatst voor de kwartfinales op het WK. Ervaren strijders Luis Suarez en Edinson Cavani, met twee doelpunten, kwamen als overwinnaars uit de ‘Slag om Sotchi’. Cristiano Ronaldo en co. mogen na hun triomf twee jaar geleden op het EK vroegtijdig het toneel verlaten.

De Uruguyaanse muur Diego Godin - José Gimenez versus Cristiano Ronaldo: dat leek het voornaamste duel binnen de wedstrijd op voorhand. Het verdedigersduo van Atletico Madrid liet nog geen enkel doelpunt binnen op dit WK. Ondoordringbaar dus, maar het waren de aanvallende kwaliteiten die na amper acht minuten het verschil maakten bij Uruguay. Edinson Cavani trapte een heerlijke crosspass van aan de middenlijn richting Luis Suarez en stoomde nadien door naar de zestien. Suarez ging intussen buitenom en zette voor naar de tweede paal. Zijn spitsbroeder was daar intussen aangekomen en kopte de 1-0 met zijn kaak fantastisch in doel. Een heel lang uitgesponnen een-tweetje tussen twee wereldspitsen.

Veel strijd

Ronaldo vond zijn streng niet aan de overkant, Rui Patricio hield zijn team na twintig minuten in de wedstrijd met een save op een mooie vrijschop van Suarez. José Fonte zag er exact uit als een 34-jarige verdediger in Chinese loondienst: hij zag af met de vele positiewissels en snelheid van uitvoering bij de tegenstanders. Het balbezit was nochtans ruim voor de Portugezen, maar wat ben je ermee als je je superster niet bereikt? Bitter weinig, zeker als die dan nog eens enkel wijdbeens staat vóór en niet na een zeldzame vrijschop. De aangekondigde strijd op het middenveld kwam er, en het stond het goede voetbal wat in de weg. Uruguay en Portugal gingen rusten met nul baltoetsen van Ronaldo in de zestien.

Foto: Photo News

La Celeste zat dan ook heel vroeg in de ideale tactische situatie voor hen: het balbezit laten aan de tegenstander, vertrouwen op de vechtlust en uitbreken met die twee intelligente spitsen vooraan. Omdat de ene Portugees van Real Madrid amper gevaarlijk kon zijn, nam de andere maar over. Pepe kopte een hoekschop in de rug van Ronaldo en Godin in doel. Zesde interlandgoal van de bikkelharde verdediger in zijn 99ste interland, waarmee hij ook de oudste Portugees is die een WK-goal maakte (34 jaar en 124 dagen).

Goal en blessure

Oscar Tabárez leek klaar om zijn tactische plannetje in de prullenmand te mikken, maar Cavani zorgde ervoor dat zijn bondscoach toch niet hoefde te switchen. De man met de lange manen deponeerde met veel gevoel en in een tijd de 2-1 voorbij Patricio. Zijn tweede van de avond was het, opnieuw na een stevige inspanning voor het team. De werklust droop er gisteravond van af bij hem.

Ronaldo helpt de geblesseerde Cavani van het veld. Foto: AFP

Fernando Santos gooide veteraan Ricardo Quaresma in de strijd. Die bezorgde -weliswaar foutief- de bal aan Bernardo Silva, die onbegrijpelijk over het doel trapte. Cavani viel plots uit met een kuitblessure, dus toch wat zorgen voor Tabárez. Ronaldo, beleg in de sandwich Godin-Gimenez, zocht het intussen verder en verder telkens hij de zestien naderde. Die lelijke statistiek -hij scoorde nog nooit in de knock-outfase van een WK-eindronde- spookte ook bij CR7 door het hoofd.

De druk werd opgevoerd door de Europees kampioen in het slot, maar dat bleek maar schone schijn dankzij een late spectaculaire redding van Diego Laxalt aan de doellijn. Na de triomf in Frankrijk is Sotchi het eindstation voor Ronaldo en co. Uruguay bekert verder en mag het in de halve finales opnemen tegen Frankrijk.