Ontmijningsdienst rukt uit voor verdacht voertuig in Sint-Pieters-Woluwe

In de wijk Stokkel, in Sint-Pieters-Woluwe, is sinds zaterdagnamiddag een grote politiemacht ter plaatse. De ontmijningsdienst is ter plaatse gekomen om een verdacht voertuig te onderzoeken en de omwonenden krijgen de raad om binnen te blijven.

Dat meldt RTL Info. Volgens burgemeester Benoît Cerexhe gaat het om een actie die deel uitmaakt van een onderzoek van het federaal parket.

Er is een veiligheidszone ingesteld rond het verdachte voertuig. Ook het verkeer in de omliggende straten wordt beperkt. ‘Zo lang de politie niet met zekerheid kan stellen dat het gevaar is afgewend, zal de politieaanwezigheid behouden blijven’, aldus Cerexhe.