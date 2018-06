Man gooit molotovcocktail op tent en meisje in Herentals

In Herentals heeft een man zaterdagnacht tussen half een en half twee zonder aanleiding een molotovcocktail in de richting van een tent gegooid. Ook een meisje kreeg de inhoud van de molotovcocktail over zich heen. De tent vatte vuur, maar er vielen geen gewonden, zo zegt politiezone Neteland.

Enkele mensen hadden tentjes opgesteld aan de meubelzaak Primalux, toen een voor hen onbekende man aankwam. Hij praatte wat met hen en ging weer weg. Hoewel er geen sprake was van ruzie of conflict, keerde de man later terug met een zelfgemaakte molotovcocktail.

Hij goot het brouwsel over één van de tentjes en ook een meisje dat naast de tent zat kreeg vloeistof over zich heen. Het meisje is in het kanaal gesprongen om van het vuur te ontkomen, zij bleef ongedeerd en kon ook heelhuids uit het water geholpen worden. De tent werd volledig vernield. De man, een veertiger uit Herentals, is later opgepakt en verhoord. Hij is voor de onderzoeksrechter gebracht en blijft waarschijnlijk aangehouden.