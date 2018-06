Resem buitenbrandjes op snikhete zaterdag

Bilzen / Lanaken / Overpelt / Heusden-Zolder / Lommel / Meeuwen-Gruitrode - Verschillende brandweerdiensten zijn vandaag (zaterdag) opgeroepen voor kleine buitenbrandjes in de hele provincie.

Een eerste brand werd rond 11 uur opgemerkt op het Steegveld in Grote Spouwen (Bilzen). Later volgden nog de Heirbaan in Rekem (Lanaken), de Noord-Zuidverbinding in Overpelt-Fabriek, de Schootstraat in Heusden, Gelderhorsten in Lommel, Bunkerstraat in Meeuwen en de Daalbroekstraat in Lanaken. De brandjes waren snel onder controle.