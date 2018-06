Wil u last minute een wedstrijd van de Rode Duivels bijwonen? Dan plundert u maar beter uw bankrekening

De Rode Duivels lijken na een aarzelende start tegen Panama op toerental te komen op het WK. Na een vlotte zege won een veredeld B-elftal ook van Engeland, België met een 9 op 9 en (ongewenste?) groepswinst naar de achtste finale. Bent u overtuigd en wil u de Rode Duivels alsnog richting de wereldtitel schreeuwen? Dan hopen we dat u een stevige spaarrekening heeft. We keken even wat een tripje naar Rostov (voor de match tegen Japan) zou kosten als u nu nog boekt.