Vandoorne kwalificeert zich als zestiende: "Dit slechte resultaat hadden we verwacht"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne geraakte tijdens de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk niet verder dan de zestiende tijd. Die slechte kwalificatie kwam voor Vandoorne niet als een verrassing.

Vandoorne miste op een haar na Q2, hij was immers 0,007 sec. te traag om door te stoten, en moest tevreden zijn met de zestiende tijd. Voor teamgenoot Fernando Alonso verliep het niet veel beter, de Spanjaard geraakte niet verder dan de veertiende tijd. Het was dus opnieuw geen al te beste kwalificatie voor McLaren.

"De sessie was erg close en het verliep niet echt perfect voor mij," blikt Vandoorne terug naar zijn kwalificatie. "Ik kende deze namiddag geen specifieke problemen. We hebben gisteren op de wagen heel wat zaken veranderd, vandaag deden we dat niet. Toch voelde de wagen op het ene setje banden anders aan dat op het andere, wat moeilijk te verklaren is. Misschien heeft het iets te maken met het voorbereiden van de banden of met de warm-up ronden die andere wagens afleggen alvorens ze beginnen pushen."

Stoffel Vandoorne beschadigde in de voormiddag voor de zoveelste keer dit weekend zijn voorvleugel. Dat kwam door de gele kerbstones die vlak naast de baan liggen. Vandoorne verloor daardoor ook heel wat kostbare tijd tijdens de laatste oefensessie.

"Iedereen die over die gele lange kerbstones reed heeft onderdelen van zijn wagen stuk gereden. Zelfs tijdens de kwalificatie brak er een deel van mijn wagen af en ik raakte de kerbstones zelfs niet. Ze zijn redelijk hard voor je wagen. Ik zie geen enkele reden waarom ze daar moeten liggen. Indien je zo ver naast de baan rijdt dan verlies je sowieso tijd."

"De kwalificatie was min of meer wat we verwacht hadden, we zullen zien wat de race morgen brengt," besloot Vandoorne.

