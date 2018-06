Sp.a: “Topman van De Lijn geeft blijk van zelfde wereldvreemdheid als zijn politieke bazen”

Brussel - De open brief van Roger Kesteloot, de topman van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn, getuig van “dezelfde wereldvreemdheid die je ook ziet bij zijn politieke bazen”. Dat zegt Joris Vandenbroucke, de fractieleider van sp.a in het Vlaamse parlement, zaterdag in een een reactie.

In de open brief hekelen Kesteloot en de overige leden van het managementcomité van De Lijn de “tendentieuze uitspraken” die de voorbije weken werden gedaan over het bedrijf. “We zijn speelbal geworden in de aanloop naar de verkiezingen”, schrijven ze. “De toplui vragen dat ze de ruimte en de afgesproken tijd zouden krijgen om de openbaarvervoermaatschappij wendbaarder te maken en voor te bereiden voor de liberalisering in 2020. “Onze energie moet gaan naar het waarmaken van deze verandering, niet naar het voeren van een constante verdediging.”

Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) ontkent zaterdag in een reactie dat de openbaarvervoermaatschappij als “speelbal” wordt gebruikt. “In het Vlaams Parlement lopen de visies sterk uiteen, maar dat is allesbehalve ‘een politiek spel’. Dat heet democratie”, reageert hij.

De politicus betreurt voorts dat de open brief van Kesteloot “baadt in dezelfde wereldvreemdheid die je ook ziet bij zijn politieke bazen”. “De bevoegde minister Ben Weyts en zijn partijgenoot, de voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn Marc Descheemaecker, zwaaien nu al enkele jaren met ‘record-investeringen’ in bussen en trams, hebben het steevast over ‘historische beslissingen’ die ons openbaar vervoer ‘performant en betrouwbaar’ zullen maken”, zo klinkt het. “Maar wat is de ongemakkelijke waarheid? De tevredenheid van de reizigers heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt en het aandeel van bus en tram in het woon-werkverkeer is vandaag in Vlaanderen met 2,5 procent nog minder dan de helft van wat het tien jaar geleden was.”

Tot slot stipt Vandenbroucke nog aan dat de topman van De Lijn zijn pijlen ook naar het financieel beleid van de Vlaamse regering moet richten. “Waar ik Kesteloot nooit iets over hoor zeggen, is de besparingslogica die deze regering al vijf jaar op rij hanteert.”