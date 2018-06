Bijna opnieuw protocol gebroken: prins Harry weigert hand van Meghan Markle vast te houden tijdens receptie

Critici hebben het nogmaals gemunt op Meghan Markle na een opmerkelijk tafereel tijdens de receptie voor de Queen’s Young Leaders Awards in Buckingham Palace. Dinsdag probeerde ze even om hand in hand te lopen met haar echtgenoot prins Harry. Hij weigerde echter haar hand vast te houden, mede doordat er in het koningshuis de ongeschreven regel geldt dat affectie tonen tijdens publieke gelegenheden uit den boze is.

Het tafereel werd ook opgevangen door een camera. Op de beelden valt te zien hoe de hertogin van Sussex even aanstalten leek te maken om de hand van prins Harry vast te houden, waarna hij onverstoord haar hand negeerde. Geen verrassing, aangezien hij op die manier de traditionele etiquette volgde.

Sindsdien werd haar gedrag al veroordeeld door verschillende etiquette-experten, al mag de 36-jarige Amerikaanse ook rekenen op veel steun. “Laat haar eens met rust”, klinkt het onder meer sociale media. “Waarom zouden ze niet hand in hand kunnen rondlopen?”

Het strenge koninklijke protocol is ontstaan door de Queen. Zij wordt immers maar zelden gespot terwijl de hand van haar echtgenoot prins Philip vasthoudt. Hetzelfde geldt overigens bij Kate Middleton en prins William. Dat Markle het daar wat moeilijker mee heeft, werd de afgelopen maanden wel al vaker duidelijk. Zo werd ze eerder deze maand nog gezien in een outfit met ontblote schouders tijdens de ‘Trooping The Colour’-ceremonie. Ook dat kon toen niet op goodwill rekenen bij de critici.