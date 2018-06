Spektakel in Kazan: Fenomenale Mbappé trapt Frankrijk naar kwartfinale WK en stuurt Messi huiswaarts

De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Onze zuiderburen uit Frankrijk namen het op tegen het Argentinië van Lionel Messi en wonnen uiteindelijk met 4-3 na een fantastische tweede helft. Kylian Mbappé bekroonde een absolute wereldpartij met de twee winnende doelpunten.

Consternatie bij Argentinië voor de wedstrijd, want de omstreden bondscoach Sampoali besliste om zowel Sergio Agüero, Paulo Dybala als Gonzalo Higuain op de bank te laten starten. Steunpilaar Lionel Messi kreeg natuurlijk wel een plekje in de basiself, net als Angel Di Maria. Frankrijk begon op volle sterkte aan de partij en nam die ook meteen in handen. Vooral de pijlsnelle Mbappé liet zich in positieve zin opmerken: de Argentijnse verdediging had zijn handen vol met het Franse goudhaantje. Die andere ster voorin, Antoine Griezmann, trof na negen minuten al de lat.

Mbappé niet af te stoppen

Een Frans doelpunt hing in de lucht en na elf minuten kregen Les Bleus een unieke kans om op voorsprong te komen. Mbappé bracht de Argentijnse defensie alweer in verlegenheid met een sprint vanaf de middellijn: Rojo moest aan de noodrem trekken, waarna de Iraanse ref Faghani de bal op de stip legde. Griezmanns penalty was niet goed getrapt, maar toch goed genoeg om doelman Armani te verschalken: 1-0.

Foto: EPA-EFE

De Franse storm ging na het openingsdoelpunt even snel liggen als hij gekomen was. Argentinië kwam goed weg toen ook Tagliafico een sprintende Mbappé moest neerhalen: Faghani wees eerst naar de stip, maar legde de bal uiteindelijk terecht buiten de zestien. Pogba wrong de kans op de 2-0 echter de nek om door enkele meters over de kooi van Armani te trappen. De partij verwaterde en ook Lionel Messi kon de Albiceleste niet in de wedstrijd krijgen. Frankrijk behield de controle makkelijk en leek met een kleine voorsprong de rust in te trekken. Tot de gelijkmaker plots uit de lucht kwam vallen: Angel Di Maria, Argentijn in Franse loondienst, ramde met een fabelachtig afstandsschot de 1-1 tegen de netten.

Foto: Photo News

Alles dus te herdoen na de pauze voor het Franse elftal. Even leken Les Bleus zelfs serieus in de problemen te komen toen al na enkele minuten in de tweede helft ook de 1-2 plots op het bord stond. Een lage trap van Messi werd in doel gedevieerd door rechtsachter Mercado. De dolle vreugde bij de Argentijnen zou echter van korte duur blijken. Nog voor het uur had de jonge Benjamin Pavard de bordjes weer gelijk gehangen met een heerlijke knal in één tijd. Armani had geen verhaal en moest lijdzaam toezien hoe de 2-2 langs zijn handen in doel zoefde. Voor Pavard werd het verhaal des te mooier aangezien het zijn eerste Franse doelpunt was: meteen eentje om in te kaderen.

Mbappé legt er twee binnen

De ban was plots helemaal gebroken voor de Fransen. Wat volgde was de grote Mbappé-show: op vijf minuten tijd bezorgde het 19-jarige wonder zijn land een dubbele voorsprong. Eerst verschalkte hij Armani van dichtbij, daarna kreeg de Parijzenaar na enkele fantastische passes de bal aangespeeld van Giroud en werkte hij koelbloedig af. 4-2.

Foto: Photo News

In het resterende kwart van de wedstrijd kwamen de Fransen nooit echt meer in de problemen. Ook Lionel Messi - het grootste deel van de partij onzichtbaar - kon het verschil niet maken. Mbappé kreeg vlak voor het ingaan van de extra tijd een oververdiende applauswissel. De ingevallen Agüero zorgde in die extra tijd nog even voor spanning door er alsnog 4-3 van te maken na een perfecte voorzet van Messi, maar verder kwamen de Argentijnen niet meer - al flikte invaller Meza het nog bijna in de absolute slotseconde. Otamendi veroorzaakte nog een opstootje en ontsnapte aan rood nadat hij het leer keihard op de gevelde Pogba trapte. Het mocht niet meer baten voor de Albiceleste: Frankrijk mag naar de kwartfinale en zal het daarin opnemen tegen Portugal of Uruguay. De Argentijnen en hun aanvoerder Messi keren terug naar Buenos Aires na een tegenvallend WK.