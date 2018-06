Boorsem / Maasmechelen - Zaterdagnamiddag zijn 3 kajaks omgeslagen op de Maas in Maasmechelen. Een meisje uit Maasmechelen lag drie minuten onder water. De hulpdiensten konden haar ter plaatse verzorgen, maar voor de zekerheid werd ze per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde in een stroomversnelling van de Maas waar de stroom van de oude Maasbedding overgaat in een nieuwe bedding. Deze nieuwe bedding ligt in een grindplas. Omdat de boom met de takken ...