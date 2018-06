Valtteri Bottas verovert de pole in Oostenrijk, Vandoorne teleurstellend zestiende

De Fin Valtteri Bottas heeft op de Red Bull Ring de polepositie voor de GP van Oostenrijk veroverd. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kende een teleurstellende kwalificatie waarin hij als zestiende eindigde.

Tijdens het eerste deel van de kwalificatie zagen we Hamilton en Bottas in hun Mercedes bovenaan staan. Alles zat echter zeer dicht bij elkaar want Hamilton, Bottas, Raikkonen, Grosjean en Verstappen bevonden zich allemaal binnen twee tienden. Verstappen werd tijdens de thuisrace van Red Bull door duizenden Nederlanders aangemoedigd.

Alles dicht bij elkaar betekent dat het minste foutje of oponthoud er ook in het middenveld voor zorgt dat je wel of niet kan doorstoten naar het kwalificatiegedeelte en dat ondervond ook onze landgenoot Stoffel Vandoorne. Deels door een gele vlag was Vandoorne amper 0,007 sec. te traag om te kunnen doorstoten naar Q2. Een zestiende tijd en vroegtijdige exit dus voor Vandoorne.

In Q2 zagen we opnieuw dat Mercedes en Ferrari erg aan elkaar gewaagd zijn. Sebastian Vettel zette op de ultrasoft-band de snelste tijd neer, de Duitser was in zijn Ferrari amper 33 duizendsten sneller dan Lewis Hamilton. Het beloofde dan ook een spannende strijd om de polepositie te worden.

BREAKING: ELIMINATED, Q2



11 OCO

12 GAS

13 LEC

14 ALO ??

15 STR#AustrianGP ???? #F1 pic.twitter.com/8uEOFbebv9 — Formula 1 (@F1) June 30, 2018

In zijn ultieme poging om een snelle ronde neer te zetten kwam Fernando Alonso in de laatste bocht over de kerbstones naast de baan terecht. De voorvleugel van zijn McLaren raakte beschadigd en de Spanjaard strandde uiteindelijk op de veertiende plaats.

In Q3 gingen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel tijdens de eerste poging om een snelle ronde neer te zetten in de fout. Het was dan ook Valtteri Bottas die de voorlopige polepositie claimde. Ondanks zijn redelijk grote fout was Hamilton zijn rondje toch goed voor de derde tijd. Kimi Raikkonen zetten zijn Ferrari voorlopig op de tweede plaats terwijl Vettel de zevende tijd achter zijn naam had staan.

Het was echter vooral uitkijken naar de tweede poging van de toppers. Tot waartoe waren zij in staat zonder foutje in hun snelle ronde?

Tijdens die tweede poging verbeterden de Ferrari's zich naar de voorlopige tweede en derde tijd. Valtteri Bottas scherpte zijn besttijd echter nog verder aan. Het was vervolgens alleen nog wachten op wk-leider Lewis Hamilton. De Brit sneuvelde echter op 19 duizendsten van zijn Finse teamgenoot.

Bottas dus op pole, voor Hamilton en Sebastian Vettel. Kimi Raikkonen vinden we terug op de vierde plaats. De eerste startrij dus volledig bezet door Mercedes terwijl Ferrari de tweede startrij claimt. De GP van Oostenrijk gaat zondag om 15u10 van start.

1. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:03.130

2. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:03.149 +0.019

3. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:03.464 +0.334

4. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:03.660 +0.530

5. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:03.840 +0.710

6. FR Romain Grosjean Haas F1 1:03.892 +0.762

7. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:03.996 +0.866

8. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:04.051 +0.921

9. ES Carlos Sainz jr Renault 1:04.725 +1.595

10. DE Nico Hülkenberg Renault 1:05.019 +1.889

Q2

11. FR Esteban Ocon Force India 1:04.845 +1.715

12. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:04.874 +1.744

13. MC Charles Leclerc Sauber 1:04.979 +1.849

14. ES Fernando Alonso McLaren 1:05.058 +1.928

15. CA Lance Stroll Williams 1:05.286 +2.156

Q1

16. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:05.271 +2.141

17. MX Sergio Perez Force India 1:05.279 +2.149

18. RU Sergey Sirotkin Williams 1:05.322 +2.192

19. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:05.366 +2.236

20. SE Marcus Ericsson Sauber 1:05.479 +2.349

