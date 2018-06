Wozniacki steekt eindzege op zak in Eastbourne

Caroline Wozniacki (WTA 2) heeft zaterdag het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne (gras/852.564 dollar) op haar naam geschreven. De Deense klopte in de eindstrijd de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 45) in twee sets: 7-5 en 7-6 (7/5). De wedstrijd duurde een uur en 59 minuten.

Wozniacki was vorig jaar verliezend finaliste in Eastbourne tegen Pliskova en won het toernooi in 2009. De 27-jarige Deense won eind januari de Australian Open (haar eerste grandslam) en pakt in Eastbourne haar tweede titel dit seizoen, de 29e uit haar carrière.

Sabalenka, 20, speelde haar tweede finale van het jaar. Half april verloor ze de eindstrijd in Lugano van Elise Mertens. Ze telt een titel op haar erelijst, het WTA 125.000 dollar-toernooi van Mumbai 2017.