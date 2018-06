‘Big Bang’-actrice stapt in huwelijksbootje met miljardairszoon

Actrice Kaley Cuoco (32) stapt in het huwelijksbootje met de 26-jarige miljardairszoon Karl Cook. Volgens het Amerikaanse US Weekly zou het huwelijk dit weekend plaatsvinden.

Het koppel zou dit weekend in het zuiden van Californië in het huwelijk treden. De precieze locatie is niet bekend en wordt uit vrees voor paparazzi angstvallig geheimgehouden.

De twee vormen sinds januari 2016 een koppel. Eind 2017 vroeg Karl zijn Kaley ten huwelijk. Hij plaatste haar dolenthousiaste reactie toen op Instagram.

De ‘Big Bang’-actrice was eerder getrouwd met tennisser Ryan Sweeting. Het huwelijk hield twee jaar stand.