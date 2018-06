Senegalese ref voor achtste finale van Rode Duivels tegen Japan

De Senegalees Malang Diedhiou (45) is door de Wereldvoetbalbond FIFA aangeduid als scheidsrechter voor de achtste finale op het WK tussen België en Japan, maandagavond (20u) in Rostov aan de Don.

Diedhiou - een debutant op het WK - floot eerder dit WK al Costa Rica-Servië en Uruguay-Rusland. In zijn twee partijen trok de Senegalees acht gele kaarten. Twee daarvan waren -terecht - voor de Rus Smolnikov, die zo rood onder de neus kreeg.

Eind 2017 was Diedhiou actief op de Wereldbeker voor clubs, daar floot hij de partij tussen Al-Jazira en Auckland City in de eerste ronde. Datzelfde Al-Jazira kreeg de Senegalees opnieuw als ref in de strijd om de derde plaats. Daarnaast was hij ook actief op de Olympische Spelen van 2016 en meerdere Afrikaanse landentoernooien en voorrondes. In 2015 was hij de ref in de achtste finale van het WK voor U17 tussen België en Zuid-Korea (2-0).

De Italiaan Gianluca Rocchi werd aangesteld als scheidsrechter voor Brazilië-Mexico, de andere achtste finale die maandag - om 16u in Samara - op het programma staat.