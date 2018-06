Vettel daagt Mercedes uit in Oostenrijk, Vandoorne beschadigt voorvleugel

Sebastian Vettel heeft tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Oostenrijk de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de achttiende tijd.

Nadat Lewis Hamilton tijdens de twee eerste oefensessies in zijn Mercedes telkens de snelste tijd liet noteren heeft Sebastian Vettel tijdens de laatste oefensessie de besttijd gereden. De Duitser en Ferrari werpen zich daarmee op als uitdager van Mercedes voor zowel de kwalificatie en de race.

Voor de Nederlander Max Verstappen verliep de laatste oefensessie een heel stuk minder goed. Verstappen moest zijn Red Bull F1-bolide aan de kant zetten nadat zijn motor er plots mee ophield. De mecaniciens van Verstappen moeten dus volop aan de slag om Verstappen zijn bolide klaar te krijgen voor de kwalificatie om 15u.

Problems for @Max33Verstappen ?» "The engine just suddenly turned off" #AustrianGP ?u?¹ #F1 pic.twitter.com/rayp3GmwKd

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed net als gisteren zijn voorvleugel stuk en geraakte niet verder dan een teleurstellende achttiende tijd.

Groundhog day for @svandoorne ?¥ He's got more front wing damage after running wide around Turn 10 #AustrianGP ?u?¹ #F1 pic.twitter.com/EzBoxl4e0K