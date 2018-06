Opletten voor virus op Messenger: dit moet je doen als je toch geklikt hebt

Er circuleert opnieuw een virus op Messenger, de berichtenapplicatie van Facebook. Dat blijkt uit talloze klachten op sociale media. Je lijkt een video van jezelf toegestuurd te krijgen van een vriend, maar als je op de link klikt, raakt je pc of smartphone besmet met een virus.

Twee verbaasde emoticons, dan je naam en vervolgens een YouTube-link. Klik je daarop, dan staat het virus op je pc of smartphone. Wie er achter het virus zit en wat ze ermee willen bereiken, is nog niet duidelijk.

Het is lang niet de eerste keer dat zo’n virus verspreid wordt. Vorig jaar in de zomer circuleerde er soortgelijke schadelijke software op Facebook en WhatsApp.

Wat eraan doen?

Allereerst: niet op de link klikken, maar waarschuw de afzender van het bericht. Zo weet hij of zij dat hij met een virus zit.

Wat als je toch hebt geklikt?

Ga naar je internetbrowser en ga na of er plug-ins zijn geïnstalleerd die je niet kent. Is dat zo? Verwijder die dan zo snel mogelijk. Ga vervolgens naar het app-overzicht van Facebook. Onder het titeltje ‘Apps, websites en plug-ins’ en klik op ‘Bewerken’ en vervolgens ‘Uitschakelen’. Verander dan je Facebook-wachtwoord. Moest je datzelfde wachtwoord ook voor andere sites of toepassingen gebruiken, pas die dan ook aan. Tot slot verwijder je het virusbericht uit je Messenger en waarschuw je al je vrienden die het virus mogelijk van jou hebben binnengekregen.